Ландо Норрис рассказал, что перестал пользоваться социальными сетями

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» во время общения с журналистами на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле признался, что отказался от социальных сетей.

«Я уже несколько недель не заходил в социальные сети. Это просто не то, что мне приносит удовольствие. Мне это не нужно. Это моя жизнь, могу делать, что мне нравится.

А мне нравится, что я не пользуюсь своим телефоном так часто, как раньше. Я всё ещё сижу в телефоне, когда переписываюсь с друзьями и всё такое прочее. Просто, с моей точки зрения, социальные сети — это пустая трата времени и энергии, и они мне вовсе не нужны. Не нахожу это интересным.

Сейчас чувствую, что у меня появилось больше времени делать то, что хочу. Нравится проводить время со своими друзьями. Я играю в гольф, тренируюсь и занимаюсь другими продуктивными делами», — приводит слова Норриса издание ESPN.