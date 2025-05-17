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Льюис Хэмилтон — о тормозах «Феррари»: лотерея

Льюис Хэмилтон — о тормозах «Феррари»: лотерея
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о пятничных результатах Гран-при Эмилии-Романьи, затронув тему тормозов итальянского коллектива.

«В первой практике всё было хорошо. Я был очень, очень доволен машиной. Чувствовал, что мы сделали шаг вперёд, и я был настроен очень позитивно. На моей машине были изменены буквально две мельчайшие вещи, которые не должны были иметь практически никакого эффекта. Это самая маленькая модификация, которую мы сделали в этом году.

У нас были кое-какие проблемы с тормозами, которые имели огромное значение, так что с этим пришлось бороться. На самом деле в этом наша довольно серьёзная проблема в 2025 году. Я никогда раньше с этим не сталкивался. Так что в текущем сезоне для меня это что-то новенькое.

Но работа с тормозами — лотерея. Мы бросаем кости, и я нажимаю на педаль один раз, и машина хорошо тормозит, а в другой — уже нет. Так что, я надеюсь, завтра мы что-нибудь придумаем. Мы, конечно, стараемся исправить ситуацию», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

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