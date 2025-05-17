Расселл: наши соперники в Имоле — «Феррари» и Макс Ферстаппен

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги двух пятничных свободных заездов Гран-при Эмилии-Романьи.

««Я думаю, что в пятницу было несколько неожиданностей. Гасли проехал действительно сильный круг, и это стало сюрпризом. Но здесь шины сильно изнашиваются. Очевидно, что впервые в сезоне у нас самый мягкий состав. Это немного добавляет остроты. Но мы знаем, что „Макларен“, как правило, только увеличивает своё преимущество в таких условиях.

Я хотел побороться с Оскаром [Пиастри], но он ушёл в отрыв. Так что мы понимаем, что наш темп и ситуация делает нашими соперниками «Феррари» и Макса Ферстаппена.

Вероятно, наш квалификационный темп конкурентоспособен, а вот с гоночными симуляциями пока не очень. Я буквально выпрыгнул из машины. Но мы только начинаем, у нас есть несколько новых элементов в машине. Кажется, всё в порядке. В данный момент мы не бежим впереди планеты, а просто стараемся быть последовательными и набирать очки, пока это возможно», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.