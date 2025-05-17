Бриаторе — об уходе Оукса из «Альпин»: я этого не ожидал

Исполнительный советник и руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе высказался об уходе 37-летнего британского специалиста Оливера Оукса из французского коллектива.

«Его отставка произошла после Майами по личным причинам, и когда это произошло, я тоже этого не ожидал. У нас сплочённая команда. Ходили слухи, что я поссорился с Оливером, но это неправда — у нас прекрасные отношения», — приводит слова Бриаторе издание Autosport.

6 мая, через два дня после после окончания шестого этапа 2025 года Гран-при Майами, было объявлено, что Оливер покинул пост руководителя в «Альпин». Изначально в СМИ предполагали, что это связано со спорами о замене Джека Дуэна на Франко Колапинто, о чём объявили 7 мая. А позже было сообщено, что брата Оливера задержали в Англии из-за большого количества наличных денег «криминального происхождения», а сам он вылетел в Дубай (ОАЭ) на фоне данных событий.