«Не привлёк спонсоров и не дал результатов». Вильнёв поддержал «Альпин» после замены Дуэна

54-летний канадский автогонщик Жак Вильнёв, чемпион серии Indycar и Формулы-1, поддержал руководство «Альпин» после замены австралийского пилота Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто.

«Всё было написано заранее, и, к сожалению, Дуэн просто сделал недостаточно, не то, что было необходимо. Если взять футбол, то его просто отправили на скамейку запасных, и так оно и есть.

Он не привлёк спонсоров и не принёс результатов», — приводит слова Вильнёва издание Sky Sports.

Дуэн провёл за рулём «Альпин» семь Гран-при Формулы-1 — один в сезоне 2024 года и шесть в 2025-м. За это время он не заработал ни одного очка.