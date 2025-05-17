Вандорн выиграл дождевую гонку Формулы-Е в Токио, Роуленд финишировал вторым

Гонщик «Мазерати» Стоффель Вандорн одержал победу в первой гонке Формулы-Е в Токио, Япония, прошедшей в дождевых условиях. Вандорн победил благодаря грамотной стратегии команды в дождевых условиях и удачном стечении обстоятельств — бельгийский гонщик побывал на обязательном пит-стопе первым, однако сразу после этого гонка была остановлена красным флагом из-за проблем на машине Максимиллиана Гюнтера.

Вторым к финишу пришёл гонщик «Ниссана» Оливер Роуленд, третьим финишировал британский пилот «Макларена» Тейлор Барнард.

Для Вандорна эта победа стала четвёртой в карьере в Формуле-Е. Лидерство в чемпионате после восьми гонок сезона сохраняет Роуленд.

Формула-Е. Токио, первая гонка (топ-10):

1. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) — 38 кругов

2. Оливер Роуленд (Nissan) +8.140.

3. Тейлор Барнард (McLaren) +8.695.

4. Себастьен Буэми (Envision) +9.047.

5. Дэн Тиктум (Cupra) +14.499.

6. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +15.974.

7. Антонио Феликс да Кошта (Porsche) +19.035.

8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +20.781.

9. Жан-Эрик Вернь (Penske) +22.529.

10. Робин Фряйнс (Envision Racing) +23.958.