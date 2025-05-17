Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-Е — результаты гонки в Токио, Япония

Вандорн выиграл дождевую гонку Формулы-Е в Токио, Роуленд финишировал вторым
,
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Мазерати» Стоффель Вандорн одержал победу в первой гонке Формулы-Е в Токио, Япония, прошедшей в дождевых условиях. Вандорн победил благодаря грамотной стратегии команды в дождевых условиях и удачном стечении обстоятельств — бельгийский гонщик побывал на обязательном пит-стопе первым, однако сразу после этого гонка была остановлена красным флагом из-за проблем на машине Максимиллиана Гюнтера.

Вторым к финишу пришёл гонщик «Ниссана» Оливер Роуленд, третьим финишировал британский пилот «Макларена» Тейлор Барнард.

Для Вандорна эта победа стала четвёртой в карьере в Формуле-Е. Лидерство в чемпионате после восьми гонок сезона сохраняет Роуленд.

Формула-Е 2025. Этап 8, Токио, Япония
Токио. Гран-при. Гонка
17 мая 2025, суббота. 09:05 МСК
Окончено
1
Стоффель Вандорн
Maserati MSG Racing
2
Оливер Роуленд
Nissan FE Team
3
Тейлор Барнард
NEOM McLaren

Формула-Е. Токио, первая гонка (топ-10):

1. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) — 38 кругов
2. Оливер Роуленд (Nissan) +8.140.
3. Тейлор Барнард (McLaren) +8.695.
4. Себастьен Буэми (Envision) +9.047.
5. Дэн Тиктум (Cupra) +14.499.
6. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +15.974.
7. Антонио Феликс да Кошта (Porsche) +19.035.
8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +20.781.
9. Жан-Эрик Вернь (Penske) +22.529.
10. Робин Фряйнс (Envision Racing) +23.958.

Материалы по теме
Как возрождали гонки после Второй мировой. Победителя едва отпустили из армии
Как возрождали гонки после Второй мировой. Победителя едва отпустили из армии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android