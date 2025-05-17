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Ферстаппен рассказал, сможет ли «Ред Булл» приблизиться к «Макларену» в 2025 году

Ферстаппен рассказал, сможет ли «Ред Булл» приблизиться к «Макларену» в 2025 году
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» ответил, сможет ли австрийский коллектив приблизиться к лидеру сезона 2025 года «Макларену».

— «Ред Булл» всё ещё способен изменить ситуацию к лучшему по сравнению с «Маклареном»?
— Это очень сложный вопрос. Когда смотришь последнюю гонку в Майами, хочется сказать «нет». Разрыв между нами был очень большим. Конечно, я также знаю, что на каждой трассе это отставание будет разным, но на определённых трассах они могут быть очень далеко.

Мы [«Ред Булл»] должны найти решение как можно скорее. И я не говорю об одном или двух улучшениях машины. На одном круге, в квалификации, у нас в целом всё хорошо. Но в гонке вы просто видите, что наши шины перегреваются гораздо сильнее и быстрее. В этом случае «Макларен» намного быстрее. Будь это на мокрой трассе на промежуточных шинах, а также просто на шинах в сухую погоду, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

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