Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Имоле, дель Пино второй, Цолов — третий

В субботу, 17 мая, в итальянской Имоле завершилась спринт-гонка третьего этапа Формулы-3, победу в которой одержал 20-летний немецкий гонщик Тим Трамниц из команды «МП Мотоспорт». Вторым стал его напарник Бруно дель Пино. Третье место у болгарского гонщика «АРТ Гран-при» Николы Цолова.

Лидер сезона Рафаэл Камара из «Трайдента», выигравший квалификацию, закончил спринт на 11-м месте.

Формула-3. Имола. Спринт

1. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») — 18 кругов.

2. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт») +0.7.

3. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +1.1.

4. Луи Шарп («Роден») +2.0.

5. Роман Билински («Роден») +3.3.

6. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +4.2.

7. Туукка Тапонен («АРТ») +6.9.

8. Уго Угочукву («Према») +8.2.

9. Ноэль Леон («Према») +8.5.

10. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +8.8.

11. Рафаэл Камара («Трайдент») +9.2.