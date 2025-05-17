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Формула-3 — результаты спринта третьего этапа сезона 2025 года в Имоле

Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Имоле, дель Пино второй, Цолов — третий
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В субботу, 17 мая, в итальянской Имоле завершилась спринт-гонка третьего этапа Формулы-3, победу в которой одержал 20-летний немецкий гонщик Тим Трамниц из команды «МП Мотоспорт». Вторым стал его напарник Бруно дель Пино. Третье место у болгарского гонщика «АРТ Гран-при» Николы Цолова.

Лидер сезона Рафаэл Камара из «Трайдента», выигравший квалификацию, закончил спринт на 11-м месте.

Формула-3. Имола. Спринт

1. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») — 18 кругов.
2. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт») +0.7.
3. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +1.1.
4. Луи Шарп («Роден») +2.0.
5. Роман Билински («Роден») +3.3.
6. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +4.2.
7. Туукка Тапонен («АРТ») +6.9.
8. Уго Угочукву («Према») +8.2.
9. Ноэль Леон («Према») +8.5.
10. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +8.8.
11. Рафаэл Камара («Трайдент») +9.2.

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