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Ферстаппен: выбирая исключительно по результатам, пришлось бы каждый год менять команду

Ферстаппен: выбирая исключительно по результатам, пришлось бы каждый год менять команду
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о выборе коллектива в «Королевских гонках».

— Как долго ты сможешь сохранять спокойствие в нынешней ситуации?
— Тут вот в чём проблема: если бы действительно можно было выбирать и смотреть исключительно на результат, тогда бы пришлось менять команды почти каждый сезон. Но, конечно, так не бывает.

— Ведь ты никогда не менял команду в Формуле-1, если не считать переход из «Торо Россо» в «Ред Булл».
— Это тоже сложно оценить. В следующем году в Формуле-1 всё будет по-новому. И каждый может кричать, что знает, у кого лучшие результаты, но никто не знает наверняка. Единственная команда, которая на данный момент выступает лучше всех, — это «Макларен». И болиды, и силовые установки в следующем году претерпят серьёзные изменения, но если «Макларены» смогут сохранить такое преимущество при работе с шинами, то они вновь будут в лидерах, — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

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