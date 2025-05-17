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Даниил Квят замечен в паддоке Формулы-1 на Гран-при Эмилии-Романьи

Даниил Квят замечен в паддоке Формулы-1 на Гран-при Эмилии-Романьи
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31-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1, был замечен в паддоке «Королевских гонок» во время седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в Имоле.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Квят попал в кадр одной из посетительницы паддока в момент, когда заходил в моторхоум «Пирелли».

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 3
17 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:15.293
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.025
3. Пьер Гасли («Альпин») +0.276
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.400
5. Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.475
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.499
8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.534
9. Александер Албон («Уильямс») +0.623
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.641.

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