Даниил Квят замечен в паддоке Формулы-1 на Гран-при Эмилии-Романьи

31-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1, был замечен в паддоке «Королевских гонок» во время седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в Имоле.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Квят попал в кадр одной из посетительницы паддока в момент, когда заходил в моторхоум «Пирелли».

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:15.293

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.025

3. Пьер Гасли («Альпин») +0.276

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.400

5. Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.475

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.499

8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.534

9. Александер Албон («Уильямс») +0.623

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.641.