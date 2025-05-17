«Предстоящие Гран-при очень важны». Ферстаппен — о своём будущем в «Ред Булл»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» ответил, останется ли в австрийском коллективе в 2026 году.

— О переходе в «Макларен» не может быть и речи. Собираетесь ли вы думать о своём будущем в «Ред Булл», если так будет продолжаться и дальше?

— На мой взгляд, я всегда думал о своём будущем. Даже в лучшие годы. С другой стороны, на данный момент я довольно спокоен.

— Можете ли вы сказать, что на 100% уверены в том, что будете выступать за «Ред Булл» в следующем году?

— Я всегда говорил об этом команде. Таково наше намерение. Если только всё не пойдёт совсем не так. Но уход из коллектива в данный момент не входит в мои цели.

— Но это ведь не твёрдое «да».

— Потому что сначала я хочу посмотреть, как пройдёт оставшаяся часть сезона. Команда может сделать крупные и серьёзные шаги. Предстоящие Гран-при очень важны. Да, и для моего будущего тоже. И здесь разговор не только о 2026 годе, а об общей картине. Думаю, что все в команде это понимают, — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.