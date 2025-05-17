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Фанаты «атаковали» соцсети Цуноды после показа среднего пальца Колапинто в Имоле

Аргентинские фанаты атаковали социальные сети 25-летнего гонщика Формулы-1 Юки Цуноды из команды «Ред Булл» после того, как японец показал средний палец 21-летнему пилоту «Альпин» Франко Колапинто во время одной из практик седьмого этапа Гран-при Эмилии-Романьи.

Франко на протяжении практик демонстрировал неуступчивость, и в одном из эпизодов его объехал Цунода, показав средний палец.

«Тебе стоит пилотировать повнимательнее», — написал один из фанатов.

«Что с тобой не так?» — высказался другой.

Поклонники Колапинто посылали Цуноду, называя его различными персонажами, подчёркивая ксенофобские настроения, а часть комментаторов использовала расистские высказывания.

Позже в комментариях стали появляться другие поклонники из Аргентины, которые извинились за агрессивно-настроенную часть фанатов и желать успеха японскому пилоту.