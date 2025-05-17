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«Это было неизбежно». Трёхкратная чемпионка женской Формулы — о замене Дуэна в «Альпин»

«Это было неизбежно». Трёхкратная чемпионка женской Формулы — о замене Дуэна в «Альпин»
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Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик высказалась о замене в команде Формулы-1 «Альпин» Джека Дуэна на Франко Колапинто.

«На самом деле я была очень впечатлена Джеком в его первых гонках, учитывая, что он был абсолютным новичком. Проблема в том, что ему пришлось бы «поджечь мир», чтобы сохранить место в борьбе с кем-то вроде Колапинто, который пришёл в прошлом году и действительно немного поразил всех, так что вы должны признать, что это неизбежно.

С точки зрения команды, им было необходимо сделать это, то есть им надо было набраться смелости и дать Франко провести эти гонки за рулём сейчас, что, я думаю, не так уж плохо. Это невероятно тяжело для Джека, которому не дали возможности показать, на что он способен, особенно если сравнить это с тем, как обращаются с молодыми пилотами-новичками, скажем, в «Мерседесе», где они гораздо более защищены», — приводит слова Чедвик издание Racingnews365.

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