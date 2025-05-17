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Ваулз — о новых сверхмягких шинах в Имоле: пилоты должны быть осторожны

Ваулз — о новых сверхмягких шинах в Имоле: пилоты должны быть осторожны
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Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о новых сверхмягких шинах С6, которые в «Пирелли» привезли на седьмой этап сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.

«Машина вела себя хорошо весь уикенд, но с шинами «софт» справиться непросто. Отлично, что у нас есть комплект C6, но на нём сложно показать максимальное время прохождения круга.

Это очень мягкая резина, и к концу круга она перегревается. Нужно чувствовать лимиты и при этом не выходить за них. Пилотам нужно быть осторожными, чтобы не износить шины слишком сильно в начале круга», — приводит слова Ваулза издание Sky Sports.

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