«Иначе даже не отвечу на звонок». Ферстаппен — о важном условии при заключении контракта

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» назвал одно из ключевых требований к коллективу, в котором он выступает или будет выступать в будущем.

— Похоже, в «Ред Булл» ты можешь делать всё, что хочешь. Уже несколько лет ты катаешься на лыжах, на прошлой неделе проехал на машине GT3 в «Нюрбургринге». Это тоже чего-то стоит.

— Верно. И если я когда-нибудь перейду куда-нибудь ещё, всё останется по-прежнему в моей жизни. Что касается этих вещей, я не собираюсь их ограничивать. Если кому-то не нравятся мои хобби — их право, ха-ха! Но тогда я даже не буду отвечать на звонок, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.