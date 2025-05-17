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Кроуфорд выиграл спринт Ф-2 в Имоле, юниор «Ред Булл» Линдблад — 2-й, Браунинг — 3-й

В субботу, 17 мая, в итальянской Имоле завершилась спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Первое место завоевал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд. Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад из «Кампоса» второй. Третье место завоевал британец Люк Браунинг из «Хайтека».

Формула-2. Италия. Спринт (топ-10):

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 25 кругов.

2. Арвид Линдблад («Кампос») +1.1.

3. Люк Браунинг («Хайтек») +7.5.

4. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +8.7.

5. Алекс Данн («Роден») +8.9.

6. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +16.3.

7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +16.9

8. Роман Станек («Инвикта») +17.3.

9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +24.1.

10. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +26.5.