Кроуфорд выиграл спринт Ф-2 в Имоле, юниор «Ред Булл» Линдблад — 2-й, Браунинг — 3-й
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В субботу, 17 мая, в итальянской Имоле завершилась спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Первое место завоевал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд. Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад из «Кампоса» второй. Третье место завоевал британец Люк Браунинг из «Хайтека».
Формула-2 2025. Этап 4, Имола, Италия
Гран-при Италии. Спринт (25 кругов)
17 мая 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Джек Кроуфорд
DAMS
2
Арвид Линдблад
Campos Racing
3
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
Формула-2. Италия. Спринт (топ-10):
1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 25 кругов.
2. Арвид Линдблад («Кампос») +1.1.
3. Люк Браунинг («Хайтек») +7.5.
4. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +8.7.
5. Алекс Данн («Роден») +8.9.
6. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +16.3.
7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +16.9
8. Роман Станек («Инвикта») +17.3.
9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +24.1.
10. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +26.5.
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