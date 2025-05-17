Кравиц обозначил, что нужно сделать «Феррари» для попадания на подиум в Имоле

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц рассказал, что нужно сделать итальянскому коллективу «Феррари» для того, чтобы попасть на подиум на седьмом этапе «Королевских гонок» — Гран-при Эмилии-Романьи.

«У этой «Ферарри», как и у «Ред Булл» и многих других машин на пит-лейне, есть крошечное окно настройки для попадания в идеальную конфигурацию. Итак, если они всё сделают правильно, а им действительно трудно это совершить, эта машина может квалифицироваться на втором ряду, а затем, возможно, подняться на подиум в гонке.

Но слово «возможно» здесь уместно, потому что очень тяжело провести правильную настройку SF-25. Они могут добиться этого, но это будет очень сложно», — приводит слова Кравица издание Sky Sports.