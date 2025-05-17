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«Есть вещи, которые может предложить не каждая команда». Ферстаппен — о диалоге с Вольфом

«Есть вещи, которые может предложить не каждая команда». Ферстаппен — о диалоге с Вольфом
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о беседе с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом в 2024 году.

— Ни для кого не секрет, что в прошлом году у тебя был разговор с руководителем команды «Мерседес» Тото Вольфом. Это был более обстоятельный разговор о будущем или на что это было похоже?
— Я думаю, что это был наш первый серьёзный диалог впервые с 2021 года. Мы исправили некоторые моменты, касающиеся того года. А также немного поговорили о перспективах на будущее. Но для меня это касается не только Формулы-1. Я много чего делаю с «Ред Булл». Все всегда думают, что решения о моём будущем принимаются исключительно в зависимости от того, что происходит в «Королевских гонках», но я по-прежнему занят многими другими вещами. Есть нечто большее, чем Формула-1. Это не то, что может предложить каждая команда, — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

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