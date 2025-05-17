Юки Цунода серьёзно разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода разбил машину на первой же попытке в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Японский гонщик австрийской команды ошибся в скоростном шестом повороте, вылетел в стену и перевернулся, встав обратно на днище. Машина получила серьёзные повреждения, кроме того, Цунода не успел поставить быстрый круг, так что в любом случае останется последним по итогам квалификации.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Квалификация была остановлена красным флагом за 12 минут до окончания первого сегмента, свои быстрые круги успели проехать лишь несколько пилотов.

Напомним, Цунода заменил после всего двух Гран-при в составе «Ред Булл» Лиама Лоусона.