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Юки Цунода серьёзно разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Юки Цунода серьёзно разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода разбил машину на первой же попытке в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
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Японский гонщик австрийской команды ошибся в скоростном шестом повороте, вылетел в стену и перевернулся, встав обратно на днище. Машина получила серьёзные повреждения, кроме того, Цунода не успел поставить быстрый круг, так что в любом случае останется последним по итогам квалификации.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Квалификация была остановлена красным флагом за 12 минут до окончания первого сегмента, свои быстрые круги успели проехать лишь несколько пилотов.

Напомним, Цунода заменил после всего двух Гран-при в составе «Ред Булл» Лиама Лоусона.

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