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Франко Колапинто может ждать штраф по итогам дебютной квалификации в составе «Альпин»

Франко Колапинто может ждать штраф по итогам дебютной квалификации в составе «Альпин»
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто попал под расследование стюардов. Почти наверняка аргентинца будет ждать штраф на стартовой решётке Гран-при Эмилии-Романьи.

В момент, когда гонка была остановлена красным флагом, Колапинто выехал на фаст-лейн до того, как было получено разрешение от гоночного директора. Причиной этого стало недопонимание между Франко и его гоночным инженером Джошем Пекеттом.

«Я думал, что это было разрешение выехать», — сказал своему гоночному инженеру Колапинто, оказавшись первым на выезде с пит-лейна.

Как показывает практика, почти наверняка такие нарушения приводят к потере позиций на стартовой решётке.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Идёт

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, красные флаги были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.

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