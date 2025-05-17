Франко Колапинто разбил болид в дебютной квалификации за рулём «Альпин»
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто серьёзно разбил машину в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137
Аргентинец, отправляясь на решающую попытку в ходе первого сегмента, ошибся в первой шикане, задев траву, потерял автомобиль и разбил его о внутреннюю стену.
Фото: Кадр из трансляции
Сессия во второй раз за 18-минутный период была остановлена красными флагами. Напомним, Колапинто, кроме того, может ждать штраф по итогам квалификации за ранний выезд на фаст-лейн.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.
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