Франко Колапинто разбил болид в дебютной квалификации за рулём «Альпин»

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто серьёзно разбил машину в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Аргентинец, отправляясь на решающую попытку в ходе первого сегмента, ошибся в первой шикане, задев траву, потерял автомобиль и разбил его о внутреннюю стену.

Фото: Кадр из трансляции

Сессия во второй раз за 18-минутный период была остановлена красными флагами. Напомним, Колапинто, кроме того, может ждать штраф по итогам квалификации за ранний выезд на фаст-лейн.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.