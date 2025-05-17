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Судьи Гран-при Эмилии-Романьи 12 минут решали, кто станет 15-м участником второго сегмента

Судьи Гран-при Эмилии-Романьи 12 минут решали, кто станет 15-м участником второго сегмента
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Стюарды Гран-при Эмилии-Романьи на протяжении 12 минут решали, кто именно из пилотов по итогам первого сегмента квалификации попал во второй сегмент.

Изначально планировалось, что второй сегмент начнётся в 17:46 по московскому времени, однако старт был перенесён на 12 минут из-за того, что судейскому корпусу было непонятно, успел ли пилот «Хааса» Оливер Берман показать время до вывешивания красных флагов из-за аварии Франко Колапинто.

После просмотра видеоповторов было принято решение, что Берман не успел показать время до остановки сессии, что подтверждают скриншоты с трансляции.

Фото: Кажр из трансляции

В итоге во второй сегмент прошёл бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.

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