Судьи Гран-при Эмилии-Романьи 12 минут решали, кто станет 15-м участником второго сегмента

Стюарды Гран-при Эмилии-Романьи на протяжении 12 минут решали, кто именно из пилотов по итогам первого сегмента квалификации попал во второй сегмент.

Изначально планировалось, что второй сегмент начнётся в 17:46 по московскому времени, однако старт был перенесён на 12 минут из-за того, что судейскому корпусу было непонятно, успел ли пилот «Хааса» Оливер Берман показать время до вывешивания красных флагов из-за аварии Франко Колапинто.

После просмотра видеоповторов было принято решение, что Берман не успел показать время до остановки сессии, что подтверждают скриншоты с трансляции.

Фото: Кажр из трансляции

В итоге во второй сегмент прошёл бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.