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Оба пилота «Феррари» выбыли по итогам второго сегмента квалификации ГП Эмилии-Романьи

Оба пилота «Феррари» выбыли по итогам второго сегмента квалификации ГП Эмилии-Романьи
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Оба пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» — Шарль Леклер и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — завершили выступление в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, не сумев выйти из второго сегмента квалификации.

Леклер по итогам квалификации остался 11-м, а Хэмилтон — 12-м. Помимо них, за пределы второго сегмента квалификации не смогли выйти Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») и не участвовавший из-за аварии во второй части квалификации пилот «Альпин» Франко Колапинто.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.

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