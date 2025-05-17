Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — второй

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле. Вторую позицию по итогам квалификации занял действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напарник Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис стал четвёртым. Пилот «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил только 12-й результат.

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто и пилот «Ред Булл» Юки Цунода разбили машины в ходе первого сегмента квалификации. Цунода сделал это на первой попытке, не сумев показать времени, а Колапинто — в концовке первого сегмента, сумев выйти во второй, но не приняв там участия.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.670.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.034.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.292.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.761.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.762.

7. Александр Албон («Уильямс») +0.803.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.911.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.076.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.117.

После второго сегмента выбыли:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:15.604.

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:15.765.

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:15.772.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:16.260.

15. Франко Колапинто («Альпин») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:16.379.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.518.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.613.

19. Оливер Берман («Хаас») — 1:16.918.

20. Юки Цунода («Ред Булл») — без времени.