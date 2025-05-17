Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Трудная была сессия со всеми этими задержками и красными флагами. Кроме того, шины вели себя очень коварно. Думаю, после вчерашнего все решили, что C6 не так уж и плохи, но сегодня они были настоящей загадкой. Команда проделала отличную работу, чтобы вывести машину в оптимальное окно. Мы пробовали разные вещи по ходу уикенда, и в квалификации мы были в неплохой форме. Круг получился хорошим, хотя в последнем повороте рядом были четыре машины, что не очень помогло, но, несмотря на это, времени круга хватило для поула. Так что я доволен проделанной работой и с нетерпением жду завтрашнего дня.

Выехать первым было не слишком волнительно, у меня и в первой попытке был большой разрыв перед машиной впереди, так что разницы особенной не было. Когда ты выезжаешь первым, ты теряешь слипстрим, зато едешь не в грязном воздухе. Думаю, это немного помогло. Я думал, у нас достаточно темпа, чтобы всё получилось, — так и вышло. Вся команда сработала отлично», — сказал Оскар Пиастри в интервью после финиша квалификации.