Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
,
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Трудная была сессия со всеми этими задержками и красными флагами. Кроме того, шины вели себя очень коварно. Думаю, после вчерашнего все решили, что C6 не так уж и плохи, но сегодня они были настоящей загадкой. Команда проделала отличную работу, чтобы вывести машину в оптимальное окно. Мы пробовали разные вещи по ходу уикенда, и в квалификации мы были в неплохой форме. Круг получился хорошим, хотя в последнем повороте рядом были четыре машины, что не очень помогло, но, несмотря на это, времени круга хватило для поула. Так что я доволен проделанной работой и с нетерпением жду завтрашнего дня.

Выехать первым было не слишком волнительно, у меня и в первой попытке был большой разрыв перед машиной впереди, так что разницы особенной не было. Когда ты выезжаешь первым, ты теряешь слипстрим, зато едешь не в грязном воздухе. Думаю, это немного помогло. Я думал, у нас достаточно темпа, чтобы всё получилось, — так и вышло. Вся команда сработала отлично», — сказал Оскар Пиастри в интервью после финиша квалификации.

Материалы по теме
Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android