Ферстаппен высказался о возможности побороться с Пиастри в гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Всё прошло довольно хорошо, но сохранить самые мягкие шины на весь круг было очень трудно. Первый сектор получился хорошим, но затем шины начали сдавать. Было относительно прохладно, но вы видели — Джордж проехал свой круг на «медиуме», так что, возможно, «софт» оказался слишком мягким для этой трассы. По крайней мере, нам трудно было извлечь из них максимум. На «медиуме» я чувствовал себя лучше.

Но гонка завтра, в ней дают очки, так что мы сфокусированы именно на ней. Впрочем, сегодня всё равно был хороший день для нас. Борьба с Пиастри? Ну, в прошлый раз борьбы особенной не было. Надеюсь, мы прибавим в темпе, машина будет чуть стабильнее, и, надеюсь, сможем лучше сберечь резину», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после финиша квалификации.