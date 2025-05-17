Расселл объяснил выбор «медиума» на решающую попытку квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третью позицию по итогам квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
«Мы подумали, что «медиум» может быть очень быстр, и выяснилось, что это был правильный выбор. Конечно, это немного осложнит нам жизнь завтра, но пробиться в топ-3 стоило того. Очень доволен нашим темпом — мы очень близки к Пиастри. Это всегда приятный сюрприз, когда ты настолько близок к «Макларенам», ведь они сейчас очень быстры. Попытка была непростой, потому что на прогревочном круге мы едва успели под флаг.
Я был на первой передаче в начале круга, потерял около десятой, потому что был очень близко к Сайнсу. Как бы там ни было, очень доволен третьим местом. Думаю, большего мы добиться сегодня и не могли, но главное — завтрашний день. Мы постараемся вернуться на подиум», — сказал Джордж Расселл в интервью после финиша квалификации.
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