«Ситуация стала критической». Марко — об аварии Цуноды в квалификации в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об аварии Юки Цуноды в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я не думаю, что износ шин станет большой проблемой в воскресенье. Нам нужно посмотреть, сможем ли мы что-то выиграть на старте или с помощью стратегии, потому что обгонять будет очень сложно.

Слава богу, Юки в порядке. Конечно, для нас это огромный удар, потому что впереди тройник. Монте-Карло — это определённо место, где нельзя позволить себе совершить ошибку. Наша ситуация с запасными деталями стала критичной», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, Цунода разбил машину на первой же попытке квалификации.