«Ситуация стала критической». Марко — об аварии Цуноды в квалификации в Имоле
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об аварии Юки Цуноды в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137
«Я не думаю, что износ шин станет большой проблемой в воскресенье. Нам нужно посмотреть, сможем ли мы что-то выиграть на старте или с помощью стратегии, потому что обгонять будет очень сложно.
Слава богу, Юки в порядке. Конечно, для нас это огромный удар, потому что впереди тройник. Монте-Карло — это определённо место, где нельзя позволить себе совершить ошибку. Наша ситуация с запасными деталями стала критичной», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
Напомним, Цунода разбил машину на первой же попытке квалификации.
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