Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ситуация стала критической». Марко — об аварии Цуноды в квалификации в Имоле

«Ситуация стала критической». Марко — об аварии Цуноды в квалификации в Имоле
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об аварии Юки Цуноды в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Я не думаю, что износ шин станет большой проблемой в воскресенье. Нам нужно посмотреть, сможем ли мы что-то выиграть на старте или с помощью стратегии, потому что обгонять будет очень сложно.

Слава богу, Юки в порядке. Конечно, для нас это огромный удар, потому что впереди тройник. Монте-Карло — это определённо место, где нельзя позволить себе совершить ошибку. Наша ситуация с запасными деталями стала критичной», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, Цунода разбил машину на первой же попытке квалификации.

Материалы по теме
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android