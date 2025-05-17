Хорнер высказался о первом ряде Ферстаппена и аварии Цуноды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой Макс Ферстаппен стал вторым, а Юки Цунода разбил машину.

«Это была интересная квалификация. Очень приятно быть на первом ряду. Разница крайне мала. У Макса был мощный первый сектор, но затем у него возникла недостаточная поворачиваемость на втором. Но отрывы очень малы, так что всё это часть большой игры. Здорово, что мы заняли первый ряд.

Цунода? Конечно, для него это тяжёлая авария. Самое главное, что с ним всё в порядке. Машину всегда можно починить, поэтому важно, чтобы с пилотом всё было хорошо. Механикам сегодня предстоит долгая работа. Нужно понять, что именно произошло.

Думаю, он просто немного перестарался на поребрике. Иногда приходится платить именно такую цену», — приводит слова Хорнера GPBlog.