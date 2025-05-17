Колапинто получил штраф в одну позицию на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто получил штраф в одну позицию на старте Гран-при Эмилии-Романьи.

В момент, когда гонка была остановлена красным флагом, Колапинто выехал на фаст-лейн до того, как было получено разрешение от гоночного директора. Причиной этого стало недопонимание между Франко и его гоночным инженером Джошем Пекеттом.

«Я думал, что это было разрешение выехать», — сказал своему гоночному инженеру Колапинто, оказавшись первым на выезде с пит-лейна.

Именно за этот инцидент стюарды наказали Колапинто. Таким образом, он будет стартовать 16-м.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.