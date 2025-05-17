Колапинто получил штраф в одну позицию на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто получил штраф в одну позицию на старте Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137
В момент, когда гонка была остановлена красным флагом, Колапинто выехал на фаст-лейн до того, как было получено разрешение от гоночного директора. Причиной этого стало недопонимание между Франко и его гоночным инженером Джошем Пекеттом.
«Я думал, что это было разрешение выехать», — сказал своему гоночному инженеру Колапинто, оказавшись первым на выезде с пит-лейна.
Именно за этот инцидент стюарды наказали Колапинто. Таким образом, он будет стартовать 16-м.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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