Колтон Херта попал в серьёзную аварию с переворотом в квалификации к «Инди-500». Видео

Американский гонщик команды IndyCar «Андретти» Колтон Херта попал в серьёзную аварию в ходе первой квалификации к легендарной гонке «500 миль Индианаполиса», которая проходит в 109-й раз в истории.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Херта потерял автомобиль на выходе из поворота и вылетел в стену, после чего перевернулся и задел аэроскрином (аналогом «гало» в IndyCar) отбойник.
Пилот самостоятельно выбрался из автомобиля и был отправлен в медицинский центр, его допустили до дальнейших соревнований.
На данный момент до завершения основной квалификации к гонке остаётся четыре с половиной часа, лидирует в ней испанский гонщик Алекс Палоу. Российско-израильский гонщик «Према» Роберт Шварцман занимает пятое место в квалификации, однако ещё не все пилоты проехали свою попытку.