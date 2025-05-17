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«Опустошён». Льюис Хэмилтон отреагировал на 12-е место в квалификации Ф-1 в Имоле

«Опустошён». Льюис Хэмилтон отреагировал на 12-е место в квалификации Ф-1 в Имоле
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Оба представителя «Скудерии» не пробились в третий сегмент квалификации.

«Я точно чувствую себя опустошённым. В целом ведь ощущения от машины сегодня были неплохими. Настройки были верными, тормоза работали, всё было как надо — но ты просто не можешь проехать быстрее. Если посмотрите, как быстро Макс преодолевал второй и третий повороты, то мы просто не могли соответствовать этому уровню.

Когда в конце мы надели свежие комплекты «софта», то почему-то они не «ожили», не было дополнительного сцепления. Я правда думал, что мы пройдём дальше, ведь машина была в порядке», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

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