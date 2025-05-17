Цунода — об аварии в квалификации: я просто попробовал стать героем

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал собственную аварию в начале квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Из-за этого инцидента японец будет стартовать в воскресной гонке последним.

«Мне стыдно, я расстроен. Было очень глупо атаковать так — необязательно сильно. Я могу лишь извиниться перед механиками. Очевидно, у машины большие повреждения, так что механикам придётся много работать. Надеюсь, болид будет готов.

Я просто попробовал стать героем в первом сегменте, что делать необязательно. Я нацеливался на то, чтобы пройти первый сегмент всего на одном комплекте шин», — приводит слова Цуноды PlanetF1.