Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода — об аварии в квалификации: я просто попробовал стать героем

Цунода — об аварии в квалификации: я просто попробовал стать героем
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал собственную аварию в начале квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Из-за этого инцидента японец будет стартовать в воскресной гонке последним.

«Мне стыдно, я расстроен. Было очень глупо атаковать так — необязательно сильно. Я могу лишь извиниться перед механиками. Очевидно, у машины большие повреждения, так что механикам придётся много работать. Надеюсь, болид будет готов.

Я просто попробовал стать героем в первом сегменте, что делать необязательно. Я нацеливался на то, чтобы пройти первый сегмент всего на одном комплекте шин», — приводит слова Цуноды PlanetF1.

Материалы по теме
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android