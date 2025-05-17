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Шарль Леклер — после 11-го результата: нет ничего, что даёт мне надежду на темп завтра

Шарль Леклер — после 11-го результата: нет ничего, что даёт мне надежду на темп завтра
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

«Лучшее, что мы могли выдать здесь, — 11-е и 12-е места. Это больно, но я надеюсь, что смогу сотворить какие-то чудеса завтра. Нет ничего, что даёт мне надежду на темп завтра, потому что я думаю, что потенциал машины сейчас недостаточно хорош.

Нам нужно чертовски хорошее обновление, если мы хотим, чтобы оно стало поворотным моментом сезона. Честно, не думаю, что так получится, хоть и надеюсь, что мы сделаем шаг в верном направлении. Впереди долгий путь.

Чего не хватает? Да просто скорости. Мы можем сделать с балансом что угодно, но в конечном счёте просто нам не хватает скорости», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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