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«Хаас»: есть неопровержимые доказательства, что время Бермана должно было остаться

«Хаас»: есть неопровержимые доказательства, что время Бермана должно было остаться
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу остался недоволен решением гоночной дирекции аннулировать последний быстрый круг Оливера Бермана в конце первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Судьи посчитали, что британец завершил круг уже после того, как были вывешены красные флаги из-за аварии Франко Колапинто. В команде с этим не согласны.

«Круг Олли был удалён, так как гоночная дирекция считает, что красный флаг был показан до того, как он пересёк финишную черту. Наш взгляд другой. У нас есть различные свидетельства, чтобы поддержать свою позицию, так что мы общались со стюардами, но ничего уже не изменит результат квалификации.

Мы бы хотели понять, как они пришли к своему заключению и почему придерживались этой позиции. Очевидно, они обсуждали это, спорили, из-за чего было отложено начало второго сегмента. Мы считаем, что есть неопровержимые доказательства, чтобы говорить, что время Олли должно было остаться. Такова наша нынешняя позиция», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

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