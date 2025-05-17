Стелла: Норрису всё ещё нужна уверенность в машине, когда он ищет важнейшую десятую

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, которую Оскар Пиастри закончил на первой позиции, а Ландо Норрис в ней стал четвёртым.

«Оскар снова доказал, насколько он крут. Он очень хладнокровен, сумев найти так много времени в последних двух поворотах. Он сохранял спокойствие, не потерял много времени и сумел завоевать поул-позицию. Так что, я думаю, это просто подтверждение таланта, который, как мы знаем, у него есть. Ландо, как мне кажется, потерял время в паре поворотов, а не в одном единственном месте.

Мы знаем, что в данный момент для Ландо, когда речь идёт о поиске важнейшей десятой секунды, ему всё ещё нужно найти идеальное взаимодействие с машиной. Так что мы работаем над этим, и я уверен, что это станет лучшей ситуацией в будущем. Но что касается гоночного темпа, мы очень сильны в ситуации с обоими пилотами, так что ждём завтрашнего дня с нетерпением», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.