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«Абсолютно несправедливо». Берман раскритиковал судей за аннулирование своего круга

«Абсолютно несправедливо». Берман раскритиковал судей за аннулирование своего круга
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Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман остался очень недоволен решением гоночной дирекции Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 аннулировать его финальный круг в первом сегменте квалификации. Судьи посчитали, что британец завершил круг уже после того, как были вывешены красные флаги из-за аварии Франко Колапинто. В команде с этим не согласны.

«Индикация красного флага на рулевом колесе появилась только через некоторое время после того, как я пересёк черту. Если посмотреть запись с бортовой камеры, то очевидно, что красный флаг не показывался, когда я пересекал черту.

Считаю удаление круга абсолютно несправедливым. У меня такое ощущение, что когда они приняли решение, пусть даже неверное — даже очевидно неверное! — то они не собирались его менять. И это выглядит немного жёстким», — приводит слова Бермана F1i.

Из-за аннулирования круга Оливер не пробился во второй сегмент квалификации и будет стартовать только 19-м.

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