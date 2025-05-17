Алонсо высказался о работе новинок «Астон Мартин» на фоне пятой позиции в квалификации

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об итогах квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял пятую позицию.

«Обновления, несомненно, помогли. Мы увидели в этом шаг вперёд. Насколько — трудно оценить, но обе машины оказались в топ-10. Возможно, Имола — благоприятная трасса для нас, и нам придётся посмотреть, как новый пакет поведёт себя в Монако или Барселоне, которые являются максимально отличающимися трассами. Но нам нужно пользоваться возможностью, чтобы набирать очки. Главное — постараться удержаться в первой десятке. Позади нас очень быстрые машины. Обе «Феррари» не вышли в третий сегмент, как и Антонелли. Мы не можем быть уверены, что очки дадутся нам легко.

Я не думаю, что управляемость автомобиля кардинально изменилась. Она всё ещё хрупкая, когда ты пытаешься выжать из машины максимум. Есть неприятные сюрпризы. Было непросто, но сегодня мы хотя бы были более конкурентоспособны. Условия были сложными, и поэтому мы чувствовали, что машина не особо поменялась», — приводит слова Алонсо AS.