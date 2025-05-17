Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо высказался о работе новинок «Астон Мартин» на фоне пятой позиции в квалификации

Алонсо высказался о работе новинок «Астон Мартин» на фоне пятой позиции в квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об итогах квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял пятую позицию.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Обновления, несомненно, помогли. Мы увидели в этом шаг вперёд. Насколько — трудно оценить, но обе машины оказались в топ-10. Возможно, Имола — благоприятная трасса для нас, и нам придётся посмотреть, как новый пакет поведёт себя в Монако или Барселоне, которые являются максимально отличающимися трассами. Но нам нужно пользоваться возможностью, чтобы набирать очки. Главное — постараться удержаться в первой десятке. Позади нас очень быстрые машины. Обе «Феррари» не вышли в третий сегмент, как и Антонелли. Мы не можем быть уверены, что очки дадутся нам легко.

Я не думаю, что управляемость автомобиля кардинально изменилась. Она всё ещё хрупкая, когда ты пытаешься выжать из машины максимум. Есть неприятные сюрпризы. Было непросто, но сегодня мы хотя бы были более конкурентоспособны. Условия были сложными, и поэтому мы чувствовали, что машина не особо поменялась», — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android