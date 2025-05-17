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Колапинто объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Колапинто объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
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Аргентинский новичок «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, из-за которой он остался на 15-й позиции в протоколе квалификации.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Просто жаль. Команда проделала отличную работу. Машина была очень конкурентоспособной. Мы смогли найти большой дефицит темпа между третьей тренировкой и квалификацией. Я выжимал максимум в первом сегменте, здесь всё было очень плотно. Я пытался найти что-то новое с каждым кругом. К сожалению, я допустил небольшую ошибку, которая обошлась очень дорого. Так что просто хочу извиниться перед командой. Нам предстоит проделать много работы за ночь, но я уверен, что завтра мы станем сильнее», — приводит слова Франко Колапинто RaceFans.

Напомним, аргентинец получил штраф в одну позицию и будет стартовать 16-м.

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