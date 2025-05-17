Колапинто объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Аргентинский новичок «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, из-за которой он остался на 15-й позиции в протоколе квалификации.
«Просто жаль. Команда проделала отличную работу. Машина была очень конкурентоспособной. Мы смогли найти большой дефицит темпа между третьей тренировкой и квалификацией. Я выжимал максимум в первом сегменте, здесь всё было очень плотно. Я пытался найти что-то новое с каждым кругом. К сожалению, я допустил небольшую ошибку, которая обошлась очень дорого. Так что просто хочу извиниться перед командой. Нам предстоит проделать много работы за ночь, но я уверен, что завтра мы станем сильнее», — приводит слова Франко Колапинто RaceFans.
Напомним, аргентинец получил штраф в одну позицию и будет стартовать 16-м.
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