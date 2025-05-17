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Предварительная стартовая решётка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Имоле должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации случилась одна перестановка — аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто получил штраф в одну позицию за ошибку при выезде на фаст-лейн при красных флагах.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Ландо Норрис («Макларен»).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
6. Карлос Сайнс («Уильямс»).
7. Александр Албон («Уильямс»).
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Шарль Леклер («Феррари»).
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
19. Оливер Берман («Хаас»).
20. Юки Цунода («Ред Булл»).

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