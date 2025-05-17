Вильнёв: Норрис сыпется под давлением

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Пиастри хорош, несмотря на то что он выступает под давлением. Вспомните прошлый год. Норрис был главной квалификационной силой команды. А теперь Ландо сыпется каждый раз, когда на него оказывается давление, а Пиастри сделал шаг вперёд. Если вы посмотрите на его круг, он был агрессивным. Он поднажал. Даже в конце из-за трафика, который визуально мешал ему, он не пропустил апекс поворота и всё равно собрал круг», — приводит слова Жака Вильнёва Sky Sports.

Напомним, Пиастри по итогам квалификации завоевал поул, а Ландо Норрис стал лишь четвёртым. Компанию на первом ряду Пиастри в завтрашней гонке составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.