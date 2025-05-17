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Антонелли прокомментировал провальную квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи

Антонелли прокомментировал провальную квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, которую он закончил лишь на 13-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Конечно, я расстроен, что стартую 13-м в гонке. Но мне никак не удавалось собрать нормальный круг на «софте», было ощущение, что что-то идёт не так. Было сложно удерживать резину в оптимальном состоянии. Я не мог добиться достаточно хорошего сцепления и войти в нужный темп.

Обгонять на этой трассе сложно, так что 13-я позиция — далеко не лучший результат. Но после тренировок я знаю, что на длинных сериях кругов мы способны на хороший темп. Надеюсь, мы сможем его реализовать, чтобы отыграть позиции и заработать очки.

Нам нельзя упускать ни единого шанса. И если удача нам улыбнётся, гонка всё-таки может сложиться неплохо. Жаль, что сегодня мы не добрались до первой десятки, и всё равно важно отметить, что в Имоле невероятная атмосфера. Но сегодня нужно будет поработать, чтобы завтра выступить более уверенно», — цитирует Антонелли пресс-служба команды.

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