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Карлос Сайнс: мне нет дела до других команд

Карлос Сайнс: мне нет дела до других команд
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о прогрессе команды в ходе сезона-2025 Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Мне нет дела до других команд; меня волнует только моя собственная, и моя движется вперёд. Вот что нам нужно отметить, чтобы продолжать движение в правильном направлении. Сейчас это вопрос работы, поиска обратной связи от машины и улучшения её с помощью настроек, которые я прошу. Указаний того, куда, по моему мнению, должна двигаться машина. Тенденция в этом году ясна. Мы чудом попали в третий сегмент квалификации в Австралии, но в Японии уже легко вышли в третий сегмент, а затем несколько раз победили «Ред Булл», «Мерседес» и обе «Феррари».

Это значит, что прогресс, который команда дала мне, чтобы помочь улучшить машину, хотя это всего лишь моя шестая гонка здесь, заметен. Мы движемся в верном направлении», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.

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