Карлос Сайнс: мне нет дела до других команд

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о прогрессе команды в ходе сезона-2025 Формулы-1.
«Мне нет дела до других команд; меня волнует только моя собственная, и моя движется вперёд. Вот что нам нужно отметить, чтобы продолжать движение в правильном направлении. Сейчас это вопрос работы, поиска обратной связи от машины и улучшения её с помощью настроек, которые я прошу. Указаний того, куда, по моему мнению, должна двигаться машина. Тенденция в этом году ясна. Мы чудом попали в третий сегмент квалификации в Австралии, но в Японии уже легко вышли в третий сегмент, а затем несколько раз победили «Ред Булл», «Мерседес» и обе «Феррари».
Это значит, что прогресс, который команда дала мне, чтобы помочь улучшить машину, хотя это всего лишь моя шестая гонка здесь, заметен. Мы движемся в верном направлении», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.
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