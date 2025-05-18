Сайнс оценил шансы на подиум на Гран-при Эмилии-Романьи
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Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о возможности завоевать подиум на Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137
«Подиум пока слишком далёк от нас. Не только с точки зрения скорости, но и с точки зрения уровня. Майами показал это, как и третий сегмент в Имоле. Нам пока многого не хватает. Я бы хотел набрать хорошие очки и провести полноценный Гран-при.
Мне нужно завершить солидный уикенд, прежде чем бороться за подиум, потому что те, кто впереди, очень далеки. Но они всего в трёх-четырёх десятых, и, скажи мне кто-то это год назад, я бы в это не поверил», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.
Сайнс по итогам квалификации в Имоле стал шестым.
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