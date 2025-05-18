Сайнс оценил шансы на подиум на Гран-при Эмилии-Романьи

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о возможности завоевать подиум на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Подиум пока слишком далёк от нас. Не только с точки зрения скорости, но и с точки зрения уровня. Майами показал это, как и третий сегмент в Имоле. Нам пока многого не хватает. Я бы хотел набрать хорошие очки и провести полноценный Гран-при.

Мне нужно завершить солидный уикенд, прежде чем бороться за подиум, потому что те, кто впереди, очень далеки. Но они всего в трёх-четырёх десятых, и, скажи мне кто-то это год назад, я бы в это не поверил», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.

Сайнс по итогам квалификации в Имоле стал шестым.