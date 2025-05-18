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Шварцман — шестой по итогам первого дня квалификации «Инди-500», он будет бороться за поул

Шварцман — шестой по итогам первого дня квалификации «Инди-500», он будет бороться за поул
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Испанский гонщик команды «Ганасси», лидер чемпионата IndyCar Алекс Палоу стал лучшим по итогам первого квалификационного дня гонки «500 миль Индианаполиса». Второй результат показал пилот «Пенске» Скотт Макглоклин, третьим стал его напарник Джозеф Ньюгарден.

Российско-израильский гонщик «Према» Роберт Шварцман занял шестое место по итогам квалификации и прошёл в завтрашнее сражение за поул, в котором примут участие 12 лучших пилотов по итогам сегодняшнего дня. Напарник Шварцмана Каллум Айлотт занял 23-е место и также прошёл в гонку.

Напомним, четыре пилота вне топ-30 продолжат сражение за попадание на стартовую решётку в завтрашних квалификационных заездах. В этот список попали два пилота «Дэйл Койн Рейсинг» Ринус Викей и Джейкоб Эйбел, а также гонщик «Андретти» Марко Андретти и пилот «Мейер Шэнк Рейсинг» Маркус Армстронг.

Чемпион NASCAR Cup Series Кайл Ларсон по итогам квалификации стал 21-м. Пилоты с 13-й по 30-ю позиции не будут принимать участие в завтрашних квалификационных перестрелках и уже гарантировали себе позиции на старте. Топ-12 разыграет между собой поул, а пилоты вне топ-30 завтра будут бороться за право пройти на старт (из 34 машин на старт гонки попадут только 33).

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