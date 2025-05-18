«Господи, с ним точно всё в порядке?» Ферстаппен — об аварии Цуноды в Имоле

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о своей реакции на аварию напарника 25-летнего японского пилота Юки Цуноды во время первого сегмента квалификации седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.

«Что ж, сначала, конечно, я спросил, всё ли с Юки в порядке. И я услышал, что да, с ним всё хорошо. Но потом увидел повтор и подумал: «Господи, с ним действительно всё в порядке?»

Это был сильный удар, и он получил много повреждений. Но самое главное, что Юки остался цел», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.