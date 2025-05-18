Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Господи, с ним точно всё в порядке?» Ферстаппен — об аварии Цуноды в Имоле

«Господи, с ним точно всё в порядке?» Ферстаппен — об аварии Цуноды в Имоле
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о своей реакции на аварию напарника 25-летнего японского пилота Юки Цуноды во время первого сегмента квалификации седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.

«Что ж, сначала, конечно, я спросил, всё ли с Юки в порядке. И я услышал, что да, с ним всё хорошо. Но потом увидел повтор и подумал: «Господи, с ним действительно всё в порядке?»

Это был сильный удар, и он получил много повреждений. Но самое главное, что Юки остался цел», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android