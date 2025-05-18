Шварцман прокомментировал шестое место в первом дне квалификации «Инди-500»

Российско-израильский гонщик серии IndyCar, представляющий команду «Према», Роберт Шварцман высказался по итогам первого дня квалификации «500 миль Индианаполиса», в которой занял шестое место и гарантировал себе участие в основной гонке. Напарник Шварцмана Каллум Айлотт занял 23-е место и также прошёл дальше.

«Я очень доволен результатом своей первой квалификации «500 миль Индианаполиса» и на своём первом овале. Сегодня мы финишировали шестыми, и я подумал, что это была действительно хорошая сессия. У нас была хорошая ничья, и мы были четвёртыми на дистанции, так что, находясь на этой позиции, я знал, что должен выложиться на полную в своей первой попытке.

Мои первые два круга прошли хорошо; я ехал на пределе возможностей, а, начиная с третьего, мы оказались немного оптимистичными в отношении баланса, и машина начала немного скользить. В целом, я думаю, у нас всё хорошо с болидом здесь, но завтра будет другой день, мы — в топ-12, и я надеюсь, что мы сможем собрать всё вместе и оказаться в шестёрке лучших», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.