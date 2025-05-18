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Рамос победил в основной гонке Ф-3 в Имоле, Стрёмстед — второй, Камара — третий

В воскресенье, 18 мая, в итальянской Имоле завершилась основная гонка третьего этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года, победу в которой одержал мексиканский пилот Сантьяго Рамос из команды «Ван Амерсфорт». Вторым стал датчанин Ноа Стрёмстед («Трайдент»). Третье место у лидера сезона Рафаэла Камары из «Трайдента».

Формула-3. Имола. Основная гонка

1. Сантьяго Рамос («Ван Амерсфорт») — 22 круга.

2. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.2

3. Рафаэл Камара («Трайдент») +6.8

4. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +8.5

5. Мари Бойя («Кампос») +13.7

6. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +14.8

7. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +15.2

8. Роман Билински («Роден») +16.3

9. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +16.7

10. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +17.8.