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Формула-3 — результаты основной гонки в Имоле

Рамос победил в основной гонке Ф-3 в Имоле, Стрёмстед — второй, Камара — третий
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В воскресенье, 18 мая, в итальянской Имоле завершилась основная гонка третьего этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года, победу в которой одержал мексиканский пилот Сантьяго Рамос из команды «Ван Амерсфорт». Вторым стал датчанин Ноа Стрёмстед («Трайдент»). Третье место у лидера сезона Рафаэла Камары из «Трайдента».

Формула-3. Имола. Основная гонка

1. Сантьяго Рамос («Ван Амерсфорт») — 22 круга.
2. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.2
3. Рафаэл Камара («Трайдент») +6.8
4. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +8.5
5. Мари Бойя («Кампос») +13.7
6. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +14.8
7. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +15.2
8. Роман Билински («Роден») +16.3
9. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +16.7
10. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +17.8.

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