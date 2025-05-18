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«Если начать сомневаться, то всё пойдёт наперекосяк». Пиастри — о реакции на аварию Цуноды

«Если начать сомневаться, то всё пойдёт наперекосяк». Пиастри — о реакции на аварию Цуноды
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24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался об аварии японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды в первом сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Очевидно, что на такую большую аварию трудно не обратить внимания. Но я думаю, что в гонках, как и во многих других вещах в жизни, когда ты начинаешь сомневаться в том, что делаешь, всё идёт наперекосяк.

Тебе нужно быть постоянно сосредоточенным, особенно на такой трассе, как эта. Так что, конечно, вы, вероятно, немного задумываетесь об этом, но к тому времени, как добираетесь до поворота, то уже возвращаетесь к тому, что делали всю оставшуюся часть уикенда», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

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