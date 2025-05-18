«Если начать сомневаться, то всё пойдёт наперекосяк». Пиастри — о реакции на аварию Цуноды

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался об аварии японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды в первом сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Очевидно, что на такую большую аварию трудно не обратить внимания. Но я думаю, что в гонках, как и во многих других вещах в жизни, когда ты начинаешь сомневаться в том, что делаешь, всё идёт наперекосяк.

Тебе нужно быть постоянно сосредоточенным, особенно на такой трассе, как эта. Так что, конечно, вы, вероятно, немного задумываетесь об этом, но к тому времени, как добираетесь до поворота, то уже возвращаетесь к тому, что делали всю оставшуюся часть уикенда», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.