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«Мы должны извиниться перед болельщиками». Леклер — о провале «Феррари» в квалификации

«Мы должны извиниться перед болельщиками». Леклер — о провале «Феррари» в квалификации
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», эмоционально отреагировал на невыход в третий сегмент квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Леклер показал 11-й результат, а его напарник Льюис Хэмилтон — 12-й.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

«Я думаю, первое, что нужно сделать, это извиниться. Когда вокруг команды так много болельщиков, то не пройти в решающий сегмент квалификации — больно. Это ранит не только поклонников, но и нас. Такой уровень просто неприемлем.

Мы должны отреагировать. Мы также можем говорить о шинах, менять их, переворачивать столько, сколько мы хотим. Но правда только одна: машины нет. У этого болида просто нет потенциала. Его нет», — приводит слова Леклера издание Eurosport.

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