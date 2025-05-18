«Мы должны извиниться перед болельщиками». Леклер — о провале «Феррари» в квалификации

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», эмоционально отреагировал на невыход в третий сегмент квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Леклер показал 11-й результат, а его напарник Льюис Хэмилтон — 12-й.

«Я думаю, первое, что нужно сделать, это извиниться. Когда вокруг команды так много болельщиков, то не пройти в решающий сегмент квалификации — больно. Это ранит не только поклонников, но и нас. Такой уровень просто неприемлем.

Мы должны отреагировать. Мы также можем говорить о шинах, менять их, переворачивать столько, сколько мы хотим. Но правда только одна: машины нет. У этого болида просто нет потенциала. Его нет», — приводит слова Леклера издание Eurosport.